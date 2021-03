Yves Calvi : son émission "L'info du vrai" sur Canal+ s'arrête

Coup dur pour Yves Calvi. Son émission "L'info du vrai" diffusée depuis quatre ans maintenant sur Canal+ s'arrêtera à la rentrée prochaine. C'est le patron des programmes de la chaîne qui a annoncé la nouvelle dans les colonnes de Télérama. "Nous avons été heureux de collaborer avec lui. C'est l'un des meilleurs intervieweurs de France. Il nous a permis de stabiliser cette tranche horaire, mais nous nous recentrons sur nos piliers historiques que sont le cinéma, les sports et la culture".

Et pour cause, cette décision intervient suite à un remaniement de Canal+. La chaîne souhaite désormais proposer plus de programmes "feel good" sur C8 et sur Canal+ tandis que l'information sera traitée uniquement sur la chaîne CNews.

"Je me bats sans cesse pour une actualité de qualité"

Diffusée depuis 2017 sur Canal+, l'émission a toujours eu un peu de mal à trouver son public. En effet, la deuxième partie atteignait à peine les 220 000 téléspectateurs soit à 1% du public en access prime-time. En 2019, Yves Calvi se confiait à Ouest-France sur les difficultés à trouver du public à cette heure-ci, mais restait malgré tout très serein : "J’ai le toupet de penser que nous présentons le meilleur magazine d’actualité en direct à la télévision. Il suffit que les téléspectateurs prennent l’habitude d’appuyer sur le bouton 4. Avant d’arriver à un million de fidèles sur France 5, il nous a fallu du temps. Je me bats sans cesse pour une actualité de qualité". Pour l'instant, Yves Calvi n'a pas encore communiqué sur son nouveau rôle à la rentrée. Mais selon les premières rumeurs, il pourrait aller sur CNews afin d'animer une émission 100% politique à quelques mois de l'élection présidentielle.

