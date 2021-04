Yves Montand : son fils Valentin papa et marié ? Les révélations de Benjamin Castaldi (Exclu vidéo)

Pour la deuxième fois, Benjamin Castaldi a accepté de participer à l'émission "Face aux médias" présentée par Jacques Sanchez sur Non Stop People. Lors de son premier passage en novembre dernier, le chroniqueur de "Touche pas à mon poste" sur C8 avait accepté de parler, entre autres, de sa situation financière qu'il avait alors jugée "catastrophique". "J'espère que ça s'arrangera un jour, mais pour l'instant elle est catastrophique", disait-il. "Mais vous n'avez pas demandé une augmentation à Cyril Hanouna ?" l'avait alors relancé Jacques Sanchez. "Ce n'est pas assez. Dans mon cas, ce n'est pas une augmentation qu'il faut, c'est un ticket de loto. Mais ça va s'arranger, j'ai foi dans la justice de mon pays. Mais pour l'instant, c'est la merde", répondait-il. Une situation provoquée, entre autres, par la naissance de son nouvel enfant Gabriel en août dernier et par le fait que son fils Enzo vit désormais chez lui.

"Ce livre, c'est Montand et ma grand-mère"

Ce mercredi 21 avril 2021, Benjamin Castaldi est l'invité de Jacques Sanchez dans son émission "Face aux médias" diffusée sur Non Stop People. L'ancien présentateur de "Secret Story" est venu faire la promotion de son nouveau livre intitulé "Je vous ai tant aimés - Montand et Signoret, un couple dans l'histoire", disponible aux éditions du "Rocher". Dans un extrait inédit, le chroniqueur de "Touche pas à mon poste" révèle à quel moment il a appris l'arrivée de Carole Amiel dans la vie d'Yves Montand. Pour rappel, ce dernier a été marié de 1951 à 1985 à sa grand-mère, Simone Signoret. "Je ne vais pas vous mentir. On le sait bien avant qu'elle meurt. Je le raconte de façon très, très légère dans le livre, mais deux, trois fois, Yves Montand a fait des lapsus à table et appelle ma mère non pas Catou - c'était son surnom - mais Carole (...) Donc on était au courant (...) Simone Signoret était au courant. Elle avait des bonnes amies qui l'avaient bien renseignée", explique-t-il.

Est-il aujourd'hui en contact avec Carole Amiel et Valentin, le fils qu'elle a eu avec Yves Montand ? "Valentin, non. C'est la vie qui a fait ça. Peut-être qu'un jour on se verra. Je crois qu'il est jeune papa, qu'il a eu une petite fille. Il s'est marié il n'y a pas trop longtemps, je crois aussi. Ça fait partie des choses de la vie", répond-il. Il confie ensuite lui avoir envoyé un exemplaire de son livre. "Au départ, je voulais lui adresser le livre, mais ça aurait été un peu prétentieux de ma part, surtout que son père avait très bien raconté sa vie dans son livre. Ce n'est pas tellement Montand ce livre, c'est Montand et ma grand-mère et l'un ne va pas sans l'autre. J'ai voulu les réunir tous les deux. C'est devenu une entité (...) Au final, c'est le couple qu'on va retenir", continue-t-il.

Par Non Stop People TV