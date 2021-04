Yves Rénier mort : Sa fille Lola se confie sur leur relation compliquée

Décédé le 24 avril dernier, Yves Rénier a laissé derrière lui son épouse Karin et ses quatre enfants. Au sein de cette famille recomposée, Lola, née de ses amours avec Hélène Zidi, s'est confiée sur leur relation dans les colonnes de Gala ce jeudi 29 avril. Deuxième fille du comédien, elle a difficilement noué des liens avec lui pendant de longues années. "La vraie rencontre ne s'est pas faite tout de suite, il y a eu entre nous beaucoup d'incompréhension, une difficulté à communiquer. On s'est vraiment trouvés, il y a trois ans", a-t-elle raconté. Lorsque Lola Zidi est née, ses parents étaient déjà séparés. Cette situation familiale compliquée a alors provoqué des blessures entre père et fille. L'absence de l'interprète du Commissaire Moulin a affecté la jeune fille.

Une relation compliquée

"Avec mon père, on se voyait bien sûr, mais c'était toujours tumultueux. Moi j'étais une écorchée vive. Il a été le manque de ma vie (sa voix tremble, elle s'interrompt). Mais, depuis trois ans, j'avais enfin trouvé cet amour inconditionnel que je cherchais tant... Et maintenant, il va devenir un autre manque...", a-t-elle confié avec émotion. Si elle a dernièrement renoué avec son père, une lettre qu'elle lui avait adressé il y a sept ans les avait éloignés. A la naissance de son fils, la maman aujourd’hui âgée de 34 ans, lui avait écrit ce qu'elle ne lui avait jamais dit. "Après ça, on ne s'est ni vu ni parlé pendant trois ans", a-t-elle raconté. La réconciliation au sein de la famille a ensuite été aidée par "l'esprit fédérateur" de Karin, la dernière femme d'Yves Rénier.

Par Marie Merlet