Yves Rénier mort : Son ami, "effondré", lui rend un hommage bouleversant

C'est une nouvelle qui a bouleversé la France entière. Ce samedi 24 avril, Yves Rénier s'est éteint à l'âge de 78 ans, à la suite d'une crise cardiaque, a annoncé sa famille via un communiqué de l’AFP. Le célèbre acteur était connu de tous, notamment grâce à son rôle emblématique du Commissaire Moulin qu'il a campé pendant plus de 30 ans sur TF1. Plus récemment, l'acteur devenu producteur avait également tourné dans la série de Jean-Luc Reichmann, intitulée Léo Matteï. En apprenant la disparition d'Yves Rénier, de nombreuses célébrités ont fait part de leur peine et ont rendu de vibrants hommages à cette icône française. De Jean-Luc Reichmann, son ami, en passant par Véronique Genest ou encore Ludivine Seigner, les stars ont partagé leur peine.

"Je suis effondré"

Ce lundi 26 avril, Cyril Hanouna a également tenu à rendre hommage à l'époux de Karine Rénier. Pour l'occasion, le grand ami d'Yves Rénier, Daniel Angeli, était présent sur le plateau de "Touche pas à mon poste" pour évoquer de tendres souvenirs de son "frère". Submergé par l'émotion, le célèbre photographe était au bord des larmes. "J'ai appris sa disparition par mes enfants. Je suis effondré. C'était plus qu'un ami, c'était un frère. C'était un grand frère. Je n'arrive pas à réaliser qu'il soit parti. C'est très difficile pour moi et pour mes enfants", a-t-il déclaré bouleversé. Des confidences qui ont ému les chroniqueurs de Cyril Hanouna. D'ailleurs, Isabelle Morini-Bosc a rebondi en expliquant que lors de l'une des dernières apparitions publiques d'Yves Rénier, l'acteur paraissait très affaibli. "Il y a trois semaines, quand il est venu à RTL, honnêtement, je l'ai trouvé tellement fatigué que j'ai appelé TF1 après en leur disant qu'il était vraiment fatigué par le tournage. Et moi, j'étais inquiète", s'est souvenue la chroniqueuse.

Par Solène Sab