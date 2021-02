Zahia : sa photo sexy pour la Saint-Valentin affole la Toile !

Il y a quelques années maintenant, Zahia se faisait connaître du grand public. L'histoire a pris une ampleur très importante et la jeune femme a décidé de se servir de cette soudaine notoriété. En effet, elle a décidé de lancer une marque de lingerie qui a cartonné. Elle a également défilé pour quelques grandes marques lors de la fashion-week. Mais l'un des plus grands tournants dans sa carrière est sans aucun doute cette nouvelle casquette d'actrice. La jeune femme s'est vue offrir le premier rôle dans le film "Une fille facile". Mais alors que de nombreuses personnes l'attendaient au tournant, Zahia a réussi à surprendre par son jeu d'actrice assez bluffant.

zahia réchauffe instagram !

Mais là où Zahia est la plus active est sans aucun doute Instagram. La jeune femme partage de nombreux moments de son quotidien avec ses fans mais surtout de nombreuses photos. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le mannequin n'a pas froid aux yeux ! Ce dimanche 14 février, à l'occasion de la Saint-Valentin, Zahia a dévoilé un nouveau carrousel de photos assez osées. Sur ces dernières, la jeune femme pose en culotte rouge et en haut, des caches-tétons en forme de coeur. Une publication qui a évidemment fait l'unanimité auprès des internautes qui ont commenté en masse : "Terriblement belle et sexy", "Tellement sublime, Naturellement sexy et vraiment magnifique", Mon amoureuse", "L'élégance d'une star", "Tu es magnifique", "Quelle bombe ! Elle est naturelle !", "Tu es trop chou", "Je t'aime. Et tu sais que tu es très belle".

Par J.F.