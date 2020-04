Zahia : son interview dans Quotidien vivement critiquée

Certaines émissions continuent malgré tout pendant cette période de confinement. Léger changement en plateau, pas de public et les interviews se font désormais en visioconférence. C'est donc par ce biais que Yann Barthès a interviewé ce jeudi l'actrice et influenceuse Zahia.

La jeune femme se trouve à Londres depuis quelques mois pour apprendre l'anglais et prendre des cours de comédie.

Confinée également, elle a accepté de répondre aux questions de Yann Barthès, sur son quotidien notamment. Mais cette entrevue n'a pas convaincu les téléspectateurs qui ont vivement réagi sur les réseaux sociaux.

"je n'ai jamais assisté à un tel vide"

Elle a alors confié que pendant ses journées elle faisait des jus de fruits, regardait des séries ou encore lire. Elle a notamment parlé de l'ouvrage Les nuits de Topkapi, une jeune esclave, vendue pour être prise en otage dans un harem. Zahia, prête à devenir maman, montre fièrement son livre "regardez, je ne suis qu'au début", explique-t-elle.

Mais ce qui a fait parler, sur les réseaux sociaux, c'est la qualité de l'interview que certains n'ont pas hésité à qualifier de "vide". Les réactions ont été nombreuses et une question revenait plusieurs fois "pourquoi l'inviter pour se moquer d'elle ?".

Sur Twitter, on a pu lire notamment "Zahia qui se prend pour Bardot j'ai envie d'étrangler mes orteils", "interview assez lunaire de Zahia sur Quotidien", ou encore "Passionné d'astronomie, je n'ai pourtant jamais assisté à un tel vide sidéral que l'interview de Zahia dans Quotidien".

Quel intérêt d'inviter Zahia si c'est pour se foutre de sa gueule en riant aux éclats @salhiabrakhlia ? #Quotidien — Jeaniv (@jeanivfr) April 16, 2020

"Han, j'adore les fruits ! C'est tellement bon ! Je fais des salades de fruits et des jus". Passionnant échange avec Zahia, vraiment. #Quotidien — Thibault (@Tibo_18) April 16, 2020

Par J.F.