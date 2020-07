Zone Interdite : une star de la chanson française à l'origine du générique

Zone Interdite revient ce soir avec un nouveau numéro consacré aux mariages les plus insolites. En effet, chaque année, des couples mettent tout en oeuvre afin de vivre le mariage de leur rêve. Ophélie Meunier, de retour après son congé maternité, et son équipe nous plongent pendant 90 minutes dans l'intimité de plusieurs couples qui préparent le plus beau jour de leur vie. Les téléspectateurs suivront les aventures d'un couple fan de Games Of Thrones qui souhaite immerger leurs convives dans l'univers de la série. Ils pourront également découvrir l'histoire d'une hôtesse de l'air qui rêve d'un vrai mariage de princesse, avec carrosse et romantisme tandis que son futur époux est plus du style aventurier. Il rêve d'une arrivée digne d'un film de James Bond. Alors vont-ils réussir à s'entendre ? Réponse ce soir !

un générique emblématique

Mais avant de découvrir les mariages les plus fous, les téléspectateurs devront passer par une étape qu'ils connaissent tous, le générique ! En effet, il est sans aucun doute le moment le plus emblématique de l'émission. Ce "zone interdite, zone interdite, zone interdite" murmuré à plusieurs reprises ainsi que cette petite musique entrainante sont en réalité l'oeuvre d'une grande star de la chanson française ! Derrière ce générique désormais célèbre se cache en réalité Michel Jonasz, vu dans Les fantômes de la rue Papillon. Il s'était confié sur cette réalisation dont peu de personnes savent qu'il est l'auteur sur RTL, le 17 juillet 2019 : "Mon idée, c'était de le faire le plus neutre possible. C'est-à-dire que pour moi, c'était une émission qui allait traiter d'une actualité très large. Donc dans la musique, je me disais qu'il ne fallait pas que je sois trop agressif, ni dans l'émotion. C'est pour ça que mon idée était de rester sur un accord, sur une note, qui ne faisait penser à rien de particulier au niveau des sentiments et qui puisse traverser les époques". Et le compositeur a eu l'oreille puisqu'il remportera le 7 d'Or en 1997 du meilleur générique.

Par J.F.